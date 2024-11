Northeim (ots) - Northeim, Häuserstraße, Mittwoch, 27.11.2024, 15.30 - 16.45 Uhr NORTHEIM (Wol) - Verkehrsunfallflucht. Am Mittwoch im Zeitraum von 15.30 - 16.45 Uhr parkte eine 44-jährige Northeimerin einen VW in der Northeimer Häuserstraße. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als die Frau zum Auto zurückkehrte, entdeckte sie Lackschäden am hinteren Stoßfänger. Die verursachende Person war nicht ...

mehr