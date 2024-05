Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbruch in Tankstelle - Tatverdächtig geschnappt

Recklinghausen (ots)

Zwei Männer brachen in der Nacht zu Donnerstag offensichtlich in eine Tankstelle an der Hertener Straße ein - sie konnten durch die Polizei festgenommen werden.

Gegen 03:30 Uhr meldete eine Zeugin bei der Polizei verdächtige Vorgänge an der Tankstelle - sie konnte Funkenflug an der Außenseite erkennen.

Die alarmierten Polizisten trafen vor Ort zwei Männer an und nahmen sie vorläufig fest. Einer der beiden hielt sich außerhalb des Verkaufsraums auf, der zweite Tatverdächtige war innerhalb der Tankstelle.

Mutmaßlich hatten die beiden Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland (28 Jahre und 32 Jahre) ein Metallgitter vor einem Fenster mit einer Flex entfernt und die dahinterliegende Scheibe eingeschlagen, um sich so Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Im Innenraum lagen Zigaretten zum Abtransport bereit.

In der näheren Umgebung stand ein Fahrzeug, das wahrscheinlich zur Flucht genutzt werden sollte. Das Auto wurde durch die Polizei sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell