POL-HRO: Durch Sonne geblendet: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Tessin

Landkreis Rostock/Tessin (ots) - Vermeintlich in der Nacht auf den 18. Februar 2025 ist es auf einer Baustelle in der Gnoiener Chaussee in Tessin zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Gegen 7.15 Uhr des 18.02.2025 bemerkte ein Mitarbeiter der hier tätigen Baugesellschaft, dass zwei zuvor verschlossene Baucontainer offenstanden. Die am Tatort eingesetzten Polizeikräfte konnten ein dem Augenschein nach gewaltsam ...

mehr