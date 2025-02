POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 10

Ludwigslust (ots) - Nachdem drei junge Männer am Montagabend in Ludwigslust einen Mann körperlich angegriffen haben sollen, sucht die Polizei nun sowohl Zeugen als auch das Opfer der Straftat. Nach den Angaben von Zeugen soll gegen 18:00 Uhr am Lindencenter ein Mann auf einem Fahrrad von drei jungen Männern erst gestoppt und später körperlich angegangen worden ...

