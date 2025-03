Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, B 462

Landkreis Rottweil) Lastwagen umgekippt (25.03.2025)

Zimmern ob Rottweil - B 462 (ots)

Auf der Bundesstraße 462 zwischen Dunningen und Rottweil ist am Dienstag, gegen 14:30 Uhr ein Lastwagenfahrer von der Straße abgekommen. Aus unbekannter Ursache heraus, kam der 44-jährige Fahrer eines Mercedes-Sattelzugs, in einer Rechtskurve nach rechts von der Straße ab. Durch die Geländebeschaffenheit kippte das Gespann in der Folge abseits der Straße nach rechts um. Auf einem Radweg, kam der Lastwagen zum Liegen. Ein Abschleppunternehmen nahm sich dem Gefährt an, an dem ein Gesamtschaden von etwa 65.000 Euro entstand. Zur Bergung musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Glücklicherweise verletzte sich durch den Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell