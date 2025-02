Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann durch Schussabgabe verletzt

Erkelenz (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Heinsberg:

Am Freitag, 28. Februar, wurde die Polizei gegen 10:50 Uhr zum Konrad-Adenauer-Platz in Erkelenz gerufen. Dort war es kurz zuvor zu einer Schussabgabe gekommen, bei der eine Person nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter, ein 43-jähriger Mann aus Erkelenz, konnte durch Polizeibeamte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die Ermittlungen zur Tat sowie zu deren Hintergründen wurden aufgenommen und dauern aktuell an. Der Bahnhof in Erkelenz wurde für die Dauer der Ermittlungen abgesperrt, eine Gefahr für Passanten besteht nicht.

