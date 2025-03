Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einsatzmaßnahmen an Schule (25.03.2025)

Donaueschingen (ots)

An den gewerblichen Schulen ist es am Dienstag, gegen 9:30 Uhr zu einem Alarm gekommen. Aus noch unbekannter Ursache löste ein als "Amok-Alarm" bekanntes Alarmsystem aus. Eine Sicherheitsfirma verständigte umgehend die Polizei, welche ihrerseits umfangreiche Maßnahmen traf. Die Schule an der Beethovenstraße wurde sukzessive evakuiert und durchsucht. Schlussendlich stellte sich der Vorfall als Fehlalarm heraus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Auslösung des Alarms geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 0771 / 837830 zu melden.

