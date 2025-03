Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verglasung eines Lebensmittelmarkts beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, In der Güldenen Aue, Sonntag, 23.03.2025, 16.45 - 17.05 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Steinwurf beschädigt Verglasung.

Am Sonntag kam es in der Northeimer Straße "In der Güldenen Aue" zu einer Alarmauslösung bei einem Lebensmittelmarkt. Die eingesetzte Streife der Polizei Northeim konnte eine Beschädigung der Frontverglasung feststellen. Diese wurde höchstwahrscheinlich durch einen aufgefundenen Stein hervorgerufen.

Personen konnten weder am Gebäude noch in der Nähe festgestellt werden. Vermutlich entfernten sich diese, nachdem der Alarm ausgelöst wurde. Der Lebensmittelmarkt wurde durch die unbekannten Personen nicht betreten. Ob die Personen in den Markt gelangen wollten, kann nicht gesagt werden.

Es kam zu einem Sachschaden von geschätzt 4.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

