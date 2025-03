Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer

Einbeck (ots)

Einbeck (tm) Hannoversche Straße in Höhe der HEM Tankstelle, Samstag, 22.03.2025, 15:18 Uhr

Am Samstag, 22.03.2025, wollte ein Fahrzeugführer auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen und musste seinen Pkw dazu verkehrsbedingt stoppen. Die hinter ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer mussten ebenfalls stoppen, so auch ein Motorrad. Ein hinter dem Motorrad fahrender Fahrzeugführer eines Fiat hat dies zu spät bemerkt und ist auf das vor ihm stehenden Motorrad aufgefahren. Das Motorrad wurde dadurch auf ein vor ihm stehenden VW aufgeschoben und der Motorradfahrer leicht verletzt. Da das Motorrad mit dem Fiat durch den Zusammenstoß verkeilt war, konnten beide Fahrzeuge nur mit Hilfe eines Abschleppunternehmens getrennt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 20000 Euro.

