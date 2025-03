POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, OT Bishausen, Feldtorstraße, Samstag, 22.3.2025, 17.55 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 46-jähriger Northeimer in Bishausen die Feldtorstraße in Richtung Bühle. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit insgesamt drei ...

