Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss und ca. 31.000 EUR Schaden

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, OT Bishausen, Feldtorstraße, Samstag, 22.3.2025, 17.55 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (hei) - Am Samstagnachmittag befuhr ein 46-jähriger Northeimer in Bishausen die Feldtorstraße in Richtung Bühle.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit insgesamt drei geparkten Pkw zusammen. Beim Fahrer wurde von den eingesetzten Polizeikräften leichter Alkoholeinfluss festgestellt und anschließend eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Pkw des 46-jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde nachträglich durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Bei dem Unfall waren neben den Polizeikräften auch Feuerwehrleute der beiden Ortsfeuerwehren Bishausen und Sudershausen im Einsatz.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 31.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell