Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Mazda beschädigt - Zeugenaufruf (25.03.2025 - 26.03.2025)

Sulz am Neckar (ots)

An einem Mazda ist im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr auf Mittwoch, 8 Uhr die Frontscheibe eingeschlagen worden. Ein bislang Unbekannter warf vermutlich mit einem Stein die Scheibe des roten Mazda, Modell 3 ein. Der Wagen war in der Oberen Hauptstraße auf Höhe der Nummer 11 geparkt. Der Schaden der Scheibe beträgt etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Sulz unter der Nummer 07454 / 92746 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell