LPI-SLF: Vollbrand eines leerstehenden Hauses

Pößneck (ots) - Am 05.03.2025 gegen 22:50 Uhr sahen zwei aufmerksame Pößnecker Bürger zwei männliche Personen, welche sich in der Saalfelder Straße in Pößneck vor einem Getränkefachhandel an einem Automaten für elektrische Zigaretten zu schaffen machten. Nach dem alarmierten Polizeivollzugsbeamten am Tatort eintrafen, versuchte ein männlicher Täter fußläufig zu flüchten und das Aufbruchswerkzeug zu ...

mehr