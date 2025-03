Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Pößneck (ots)

Am 05.03.2025 gegen 22:50 Uhr sahen zwei aufmerksame Pößnecker Bürger zwei männliche Personen, welche sich in der Saalfelder Straße in Pößneck vor einem Getränkefachhandel an einem Automaten für elektrische Zigaretten zu schaffen machten. Nach dem alarmierten Polizeivollzugsbeamten am Tatort eintrafen, versuchte ein männlicher Täter fußläufig zu flüchten und das Aufbruchswerkzeug zu entsorgen. Die Flucht endete nach wenigen Metern, da der in der Hosentasche befindliche Verschluss des Automaten die Hose nach unten zog. Die beiden 20 - jährigen Täter verhielten sich während der folgenden polizeilichen Maßnahmen aggressiv und mussten in Gewahrsam genommen werden. Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR. Beuteschaden gab es keinen. Als Vorbereitungstat wurde die Stromverorgung zwischen Automat und Gebäude durch die beiden Täter angegriffen, so dass auch hier Sachschaden entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell