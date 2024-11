Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz (16.11.2024)

Gottmadingen (ots)

Der Polizeiposten Gottmadingen sucht einen Unbekannten, der am vergangenen Samstag Zeuge einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe in der Hauptstraße geworden ist. Zwischen 15.40 Uhr und 16.15 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer einen neben ihm geparkten blauen VW Golf Plus. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr er jedoch anschließend davon. Ein unbekannter Zeuge beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen und gab die Notiz an die Besitzerin des beschädigten Wagens weiter.

Die Polizei bitte nun diesen Zeugen sich unter der Tel. 07731 1437-0 mit dem Posten Gottmadingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell