Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Smartphone aus Pkw entwendet

Am Donnerstag zwischen 19:15 und 19:25 Uhr wurde aus einem verschlossenen Pkw der Marke Ford ein Smartphone des Herstellers Samsung entwendet. Der Pkw war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Karlstraße geparkt. Das Diebesgut ist ein lilafarbenes Handy mit einem Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Wallhausen: Unfall im Gegenverkehr und Einfluss von Drogen

Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr war ein 39-jähriger Audi-Fahrer auf der K2503 von Hengstfeld in Richtung Bronnholzheim unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn.

Dort fuhr zur gleichen Zeit ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer ordnungsgemäß in entgegengesetzter Richtung. Es kam zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge an der linken Fahrzeugseite. Durch den Aufprall drehte sich der Audi um 180 Grad und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben zum Stillstand. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 35.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 35-jährige Mercedes-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand, nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug nicht zugelassen führte. Er wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Klinikum verbracht und muss nun mit Anzeigen rechnen.

Crailsheim: Pkw vs. E-Bike

In der Friedrich-Bretsche-Straße an einer Einmündung zu einem Radweg übersah am Donnerstagabend gegen 19:35 Uhr eine 38-jährige BMW-Fahrerin ein Vorfahrt-Gewähren-Schild, woraufhin sie in der Folge mit einem von rechts kommenden 69-jährigen E-Bike-Fahrer kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt.

Schwäbisch Hall: Unfall an Ampelkreuzung

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr fuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer in die Kreuzung zwischen der B19 und der K2669 ein, obwohl seine Ampelanlage Rot zeigte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einer 85-jährigen VW-Fahrerin, welche bei Grün von Uttenhofen in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Durch den Unfall wurde die 85-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell