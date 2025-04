Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall, Farbschmiererei, Autos zerkratzt

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Eine 70-Jährige fuhr am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, mit ihrem Mazda von einem Parkplatz aus auf die Schulze-Delitzsch-Straße ein. Hierbei übersah sie einen von hinten kommenden Opel einer 26-Jährigen. Es kam zur Kollision, wobei ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Aalen/Dewangen: Farbschmiererei

Auf einem Spielplatz in den Linsenwasen wurden am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, Farbschmierereien an einer dortigen Überdachung bekannt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660.

Oberkochen: Porsche zerkratzt

Am Donnerstag wurde in der Zeit von 15 Uhr bis 16:30 Uhr ein Porsche, welcher auf einem Parkplatz in der Einsteinstraße stand, mutwillig von einem Unbekannten zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Böbingen: Sachbeschädigung an PKW

Ein VW wurde am Donnerstag in der Zeit von 15:35 Uhr bis 16:45 Uhr beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte mutwillig das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Dr.-Schneider-Straße an der Beifahrertür und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

