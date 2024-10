Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht

Alzey (ots)

Am Donnerstag, 03.10.24 konnten Polizeibeamte in Armsheim auf der K16 im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit einen augenscheinlich frischen Unfallschaden an einer Schutzplanke sowie dort liegende Fahrzeugteile feststellen. Kurz darauf meldete sich ein Zeuge und teilte mit, dass er nahe seiner Wohnanschrift einen stark beschädigten PKW festgestellt habe. Der abgestellte PKW befindet sich unweit der Unfallörtlichkeit. Nach Inaugenscheinnahme durch die Beamten ist aufgrund der Gesamtumstände davon auszugehen, dass es sich bei dem PKW um das unfallverursachende Fahrzeug handelt. Der am Fahrzeug entstandene Schaden lässt zudem eine mögliche Verletzung des Fahrers vermuten weshalb durch die Polizei Rücksprache mit dem Krankenhaus gehalten wird. Hierbei wird mitgeteilt, dass der 66-jährige Halter des PKW aufgrund leichter Verletzungen im Krankenhaus vorstellig geworden sei. Der Mann wurde durch die Polizeibeamten aufgesucht und räumte ein, in der letzten Nacht den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Er sei aufgrund von Müdigkeit eingeschlafen und daher von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell