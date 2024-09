Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Mauchenheim (ots)

Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer kam bei einem Unfall am Freitag den 20.09.2024 gegen 17:10 Uhr auf der Kreisstraße 9 bei Mauchenheim zu schaden. Der Mann war mit seiner Maschine in Richtung Landesstraße 401 unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass ein vorausfahrender Pkw zum abbiegen in eine dort befindliches Gehöft ansetzte. Als er dies doch noch bemerkte bremste er so stark, dass er stürzte. Dabei zog er sich vermutlich eine Unterschenkelfraktur zur. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell