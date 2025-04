Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Diebstahl, Anlagenbetrug

Schorndorf: Unfall - Gänge verwechselt

Am Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr verwechselte eine 25-jährige BMW-Fahrerin in der Burgstraße die Gänge. Beim Anfahren legte sie versehentlich den Rückwärts, anstatt eines Vorwärtsganges ein und fuhr auf den hinter ihr stehenden VW eines 61-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Welzheim: Fahrraddiebstahl

Am Donnerstagabend, zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr entwendeten unbekannte Diebe ein Fahrrad aus dem Asternweg. Das schwarze Trekkingrad der Marke "Columbus" war in einem unverschlossenen Anbau eines Carports abgestellt und dort mittels Schloss gesichert. Der Polizeiposten Welzheim führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 071825 92810.

Waiblingen: Anlagebetrug

Die in Waiblingen wohnhafte 49-jährige Geschädigte meldete sich am Donnerstagvormittag beim Polizeirevier in Waiblingen um Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Anhand einer Onlinewerbung zum Thema Geldanlage mittels Kryptowährung wurde Sie auf die vermeintliche Anlagemöglichkeit aufmerksam. In mehreren Transaktionen, für die eine spätere Vervielfachung des eingebrachten Geldes durch die unbekannte Täterschaft versprochen wurde, überwies sie insgesamt einen niederen fünfstelligen Betrag bevor ihr der Betrug auffiel.

Um sich vor den Betrügern zu schützen, rät die Polizei: - Prüfen Sie, wo Sie ihr Geld anlegen. Seriöse Plattformen sind auf der Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu finden. Sie können auch beim Verbrauchertelefon der BaFin kostenfrei unter der Nummer 08002100500 nach dem Anbieter fragen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

