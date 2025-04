Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Diebstahl, Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Fichtenau: Pkw übersieht Fahrrad

In der Rühmühlstraße kam es am Freitagabend gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Fahrradlenker. Hierbei übersah eine 26-jährige BMW-Fahrerin einen 45-jährigen Fahrradfahrer, welcher auf der Vorfahrtstraße fuhr. Daraufhin fuhr die Frau den Mann seitlich an, wodurch dieser von seinem Fahrrad stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der 45-Jährige leicht und sein Fahrrad wurde stark beschädigt. Der Sachschaden soll schätzungsweise über mehrere tausend Euro hoch sein.

Fichtenau: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz eines Lebensmitteleinkaufsladens in der Straße "Kohlbusch" wurde zwischen 17:30 und 18:00 Uhr am Freitag ein Fahrzeug des Herstellers MINI durch einen unbekannten Verursacher beschädigt, welcher sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Hinweise zum Verursacher unter der Rufnummer 07951 4800.

Crailsheim - Roßfeld: Rollerfahrer gestürzt

Ein 60-jähriger Rollerfahrer befuhr am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr die Haller Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte, als er vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung allein beteiligt stürzte. Ein während der Unfallaufnahmen freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich etwa 2,2 Promille im Atem. Der Mann wurde anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Am Donnerstag zwischen 12:30 und 13:00 Uhr wurde in der Wilhelmstraße aus einem offenstehenden Pkw des Herstellers BMW ein Geldbeutel entwendet. In diesem befanden sich neben Bargeld, ausweisende Dokumente und eine Bankkarte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

An einer Schule in der Blaufelder Straße wurde am Freitag zwischen 9:15 und 15:00 Uhr ein angeschlossenes Fahrrad der Marke Carver von einem Fahrradabstellplatz entwendet. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Sachbeschädigung eines Automaten

Am Sonntag gegen 3:15 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter, eine Glasscheibe eines Automaten in der Schillerstraße einzuschlagen. Dies gelang ihm nicht, jedoch wurde die Glasscheibe dadurch stark beschädigt. Personen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich hier 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Auf der L2218 bei Saurach kam am Sonntag gegen 13:55 Uhr ein 88-jähriger VW-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw. Eine 86-jährige Beifahrerin und ein ebenfalls 86-jähriger Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Frau musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand zudem ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Ilshofen: Diebstahl von Fahrrad

Aus einer unverschlossenen Garage in der Lengefelder Straße wurde in einem Zeitraum von Donnerstag 19 Uhr bis Freitag 6:30 Uhr ein verschlossenes Fahrrad des Herstellers Cube entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich um das Modell Cross Race Pro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07904 940010 zu melden

Michelfeld: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Am Samstag gegen 8:50 Uhr fuhren ein 52-jähriger Seat-Fahrer und ein 74-jähriger Opel-Fahrer hintereinander auf der B14 aus Michelfeld in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall. Kurz nach dem Ortsschild bremste der Seat-Fahrer aufgrund eines vor ihm fahrenden Pkw ab, welcher nach links zum Abbiegen ansetzte. Aus Unachtsamkeit übersah dies der 74-Jährige und fuhr dem Seat ungebremst auf. Hierbei wurden eine 72-jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers, sowie beide Insassen des Seats leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war zudem ein Fahrzeug der Feuerwehr mit neun Einsatzkräften sowie drei Rettungswagen vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Fahrbahn war kurzzeitig einseitig gesperrt.

Schwäbisch Hall - Hessental: Einbruch in Entsorgungszentrum

In einem Zeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 8 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Gelände in der Straße "Im Hasenühl". Auf dem Gelände wurde schließlich ein Tor zu einer Garage aufgebrochen, wodurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Ein Pkw des Herstellers VW Golf war zwischen Samstag 22:45 und Sonntag 2:10 Uhr auf einem Stellplatz entlang der Alfred-Leikam-Straße geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro am hinteren rechten Stoßfänger entstand.

Am Samstag kam es gegen 21 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Unfallflucht, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw der Marke Opel Meriva beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Personen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0791 4000 zu melden.

Crailsheim - Onolzheim: Verdächtige Person festgenommen

In der Hegelstraße wurden am Montagmorgen gegen 0:40 Uhr zwei Männer dabei beobachtet, wie sie von Haus zu Haus liefen und dabei nach unverschlossenen Fahrzeugen schauten. Die beiden, auf ca. 30 Jahre alt geschätzten, Männer sollen dunkel gekleidet und vermummt gewesen sein. Durch eine direkt eingeleitete polizeiliche Fahndung konnte gegen 00:50 Uhr ein 22-jähriger Mann angetroffen und auf das Revier verbracht werden.

Fichtenau: Auffahrunfall auf A7

Am Freitagmittag gegen 14:50 Uhr kam es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Audi-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin ein folgender 40-jähriger Skoda sowie eine 35-jährige Seat-Fahrerin ebenfalls abbremsen mussten. Hinter diesen drei Fahrzeugen fuhr eine 21-jährige Seat-Fahrerin, welche den Bremsvorgang übersah und daraufhin auf die 35-Jährige auffuhr. Der Seat wurde wiederum auf den Skoda geschoben und anschließend dieser auf den Audi. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde der linke Fahrstreifen für etwa 40 Minuten gesperrt.

