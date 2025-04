Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Körperverletzungen, Automaten angegangen, Einbruchsversuch, Trunkenheitsfahrten, u.a.

Backnang: Kind ins Auto gerannt

Am Samstag, gegen 14:40 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Kia die Fabrikstraße, als plötzlich ein 3-jähriges Kind zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn rannte. Es kam zur Berührung zwischen Auto und Kind. Die 3-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Backnang: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Unbekannte Täter beschädigten am Samstagabend gegen 22:40 Uhr die Glasscheibe der Bushaltestelle "Am Schillerplatz". Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Unfall aufgrund Sekundenschlaf

Am Sonntagmorgen, gegen 08:45 Uhr befuhr ein 67-jähriger Toyota-Fahrer die Bundesstraße B14 von Waldrems kommend in Richtung Maubach, als dieser offenbar aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abkam und verunfallte. Verletzt wurde niemand. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Backnang: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 49-jähriger VW-Fahrer fiel am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr durch seine Fahrweise einer Zeugin auf, die daraufhin die Polizei verständigte. An einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße wurde der Autofahrer kontrolliert. Aufgrund von deutlichem Alkoholgeruch beim 49-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Wert von über 1,7 Promille. Der VW-Fahrer musste seinen Führerschein sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht eine Anzeige.

Sulzbach a.d. Murr: Auto zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzen in der Nacht vom Samstag auf Sonntag einen Dacia, der in der Wilhelmstraße geparkt war. Zeugen, die Angaben zu unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 zu melden.

Fellbach: Streit eskaliert

Am Freitagnachmittag gerieten zwei Männer im Birkenweg in einen Streit. Einem 32-Jährigen wurde von einem 47-Jährigen vorgeworfen, beim Gras schneiden mit einer Elektrosense dessen Auto beschmutzt zu haben. Als der 32-Jährige das Gartengerät zum Schutz vor seinen Körper hielt, griff der 47-Jährige danach und schlug damit dem 32-Jährigen ins Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht an der Nase verletzt.

Fellbach: Haustür beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten unbekannte Täter vermutlich mit einer Flasche die gläserne Eingangstür eines Hauses in der Christofstraße. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Mit Alkohol am Steuer

Am Sonntag um kurz nach 23:00 Uhr wurde auf der L1197, auf Höhe des Sami-Khedira-Stadions, ein 48-jähriger Chrysler-Fahrer durch eine Polizeistreife kontrolliert. Dabei fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch im Atem des Autofahrers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille beim Chrysler-Fahrer. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Kernen-Rommelshausen: Lauter Knall

Der Polizei wurde am frühen Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, ein lauter Knall in Rommelshausen gemeldet. Im Bereich der Kelterstraße konnte durch, die sofort entsandte Polizeistreife, Reste eines Feuerwerkskörpers im Bereich einer dortigen Gaststätte aufgefunden werden. Personen waren nicht mehr vor Ort.

Schorndorf: Unfall - Vorfahrt missachtet

Am Samstagmittag kam gegen 12:10 Uhr ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad an die Kreuzung Gartenstraße / Ringstraße. Dort missachtete die 10-Jährige die Vorfahrt eines VW, der durch einen 65-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall, bei dem das Mädchen leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurde. Am Kinderfahrrad und am VW entstand zudem Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Winterbach: Unfall mit Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Ein 11-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Sonntag, gegen 16:00 Uhr den Gehweg der Schorndorfer Straße in Richtung Ortskern. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte vom Bahnhofsplatz kommend auf die Schorndorfer Straße einfahren. Dabei übersah der unbekannte Autofahrer das fahrradfahrende Kind. Es kam zum Unfall, bei dem der 11-Jährige stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der unbekannte Autofahrer und Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Mercedes Geländewagen gehandelt haben. Der unbekannte Autofahrer soll etwa 50-55 Jahre alt sein. Er soll kurze graue Haare und einen kurzen Bart gehabt haben. Ferner trug er einen grauen Pullover. Das Fahrzeug müsste im vorderen rechten Bereich Beschädigungen aufweisen. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können, um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07181 2040.

Korb: Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr befand sich ein 19-jähriger Mann zusammen mit seiner 17-jährigen Freundin auf dem Rückweg von einem Supermarkt. Dabei folgten ihnen vier Jugendliche, die dem 19-Jährigen aufgrund vergangener Auseinandersetzungen größtenteils bekannt sind. In der Straße Hofstatt kam es sodann zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Plötzlich wurde der 19-Jährige von einem 15-Jährigen mit Reizgas besprüht. Als der 19-Jährige dadurch zu Boden ging, trat ein anderer Jugendlicher diesem mehrmals gegen den Rücken. Anschließend flüchtete die Jugendgruppe in Richtung Waiblinger Straße. Das Polizeirevier Waiblingen führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Weinstadt-Beutelsbach: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntag, gegen 00:50 Uhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer in der Stuttgarter Straße angehalten und seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 36-Jährige mit über 1 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Er musste sofort seinen Führerschein abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Weinstadt-Endersbach: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bäckerei in der Strümpfelbacher Straße einzudringen. Dazu versuchten sie die Schiebetür auf der Rückseite der Bäckerei gewaltsam aufzuhebeln. Dies misslang und die unbekannten Täter mussten ihr Vorhaben aufgeben. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Weinstadt-Beutelsbach: Verkaufsautomat angegangen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter die Geldkassette und das Warenfach eines Verkaufsautomaten in der Stuttgarter Straße aufzuhebeln. Dies gelang den unbekannten Tätern nicht. Am Automat entstand Sachschaden. Entwendet wurde nichts.

Schwaikheim: Snack-Automat aufgebrochen

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr hebelten unbekannte Täter einen Snack-Automaten am Clean Park in der Straße "Klingwiesen" auf. Sie entwendeten Bargeld und Waren im Wert von etwa 800 Euro. Am Automaten entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07195 969030.

