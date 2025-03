Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung

Werdohl (ots)

Am Freitag kurz nach 16 Uhr brannte an der Aussichtsplattform am Ende der Altenaer Straße eine etwa 50 mal 70 Meter große Waldfläche. Eine Zeugin hatte kurz zuvor beobachtet, wie mehrere Jugendliche brennende Gegenstände von der Aussichtsplattform nach unten warfen. Als das Feuer loderte, flüchteten die Jugendlichen den Waldweg hoch in Richtung Wilhelmshöhe. In dem Waldstück konnten mehrere Einweggrills mit Kohle gefunden werden. Die Altenaer Straße musste während der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden. Gegen 17.30 Uhr was das Feuer gelöscht. Eine Stunde später, gegen 18.30 Uhr, meldeten Anwohner erneut Rauch auf der Plattform. Polizeibeamte trafen dort sechs Jugendliche, die mit einem Einweggrill ein Picknick veranstalteten. Die Beschreibung der Zeugin des Feuers vom Nachmittag passte auf die 16- bis 17-Jährigen. Außerdem meldeten sich Zeugen auf der Wache. Die sechs bestreiten dennoch, für das Feuer am Nachmittag verantwortlich zu sein. Die Polizei übergab die Jugendlichen am Abend ihren Erziehungsberechtigten und leitete ein Strafverfahren ein wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Am Samstagmorgen kurz nach 11 Uhr loderten an dem Kletterfelsen erneut Flammen. Die Feuerwehr löschte ein Feuer, das sich ungefähr auf zehn Quadratmeter ausgedehnt hatte. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell