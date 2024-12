Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 49-Jähriger verursacht zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss und flüchtet

Bremerhaven (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle hat ein 49-Jähriger unter Alkoholeinfluss am vergangenen Freitagabend, 13. Dezember, in Bremerhaven-Mitte verursacht.

Gegen 22.04 Uhr befuhr der Bremerhavener mit einem Skoda die H.-H.-Meier-Straße in östlicher Richtung und beabsichtigte nach links in Richtung Barkhausenstraße abzubiegen. Um einen vor ihm fahrenden Ford zu überholen lenkte der 49-Jährige nach links auf die Gegenspur. Der 49-Jährige kollidierte dabei seitlich mit dem Ford und flüchtete, nachdem er von der Unfallbeteiligten angesprochen wurde. Dabei fuhr der Mann über eine rote Ampel.

Die alarmierte Polizei begab sich in die sofortige Fahndung nach dem Wagen. Die Beamten trafen ihn schließlich an der Barkhausenstraße, in unmittelbarer Nähe zum Unfallort, an. Der Fahrer hatte inzwischen einen weiteren Unfall verursacht. Er war mit einem Verkehrszeichen an der Columbusstraße/Barkhausenstraße kollidiert, hatte dieses aus der Verankerung gerissen und war weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nachdem der Bremerhavener wenige Meter weiter erneut mit einem Verkehrszeichen kollidiert war, war er letztlich auf der Gegenfahrspur der Barkhausenstraße zum Stehen gekommen.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen für einen Alkoholkonsum beim 49-jährigen Fahrer. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein. Während des Einsatzes beleidigte der Bremerhavener einen Polizeibeamten.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weil Kraftstoffe ausgetreten waren, reinigte eine Fachfirma die Straße über eine Länge von 70 Metern.

Gegen den 49-jährigen Fahrer wurden Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Beleidigung gefertigt.

