POL-Bremerhaven: Polizei kontrolliert Fahrräder auf dem Schulweg

Bremerhaven (ots)

Im Rahmen der Schulwegsicherung hat die Polizei Bremerhaven am Mittwoch- und Donnerstagmorgen Fahrrad- und E-Scooter-Kontrollen in den Bereichen Kurt-Schumacher-Straße und Fuhrenweg im Stadtteil Leherheide vorgenommen. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag angesichts der dunklen Jahreszeit hauptsächlich bei der Überprüfung der lichttechnischen Einrichtungen. Hierbei mussten die Beamten bei 19 von insgesamt 90 Fahrrädern und E-Scootern ein defektes oder nicht vorhandenes Frontlicht bzw. Rücklicht oder fehlende Reflektoren bemängeln. Bei der überwiegenden Mehrheit der kontrollierten Fahrräder wurden keine Mängel festgestellt. Die Polizei rät allen Zweiradfahrern, ihre Räder zu überprüfen. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr unverzichtbar. Aus diesem Grund sollte die Beleuchtung grundsätzlich eingeschaltet sein. Darüber hinaus erhöht reflektierende Kleidung die Wahrnehmbarkeit im Verkehr. Die Polizei richtet sich mit ihrem Appell besonders an die verantwortlichen Eltern und Erziehungsberechtigten. Eine regelmäßige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrrädern der Schulkinder sollte somit selbstverständlich sein. Auch in den nächsten Wochen wird es immer wieder Kontrollen durch die Polizei Bremerhaven geben, damit auch die schwächsten Verkehrsteilnehmer so sicher wie möglich durch die dunkle Jahreszeit kommen.

