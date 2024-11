POL-MFR: (1175) Festnahme nach Gartenhauseinbruch

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (19.11.2024) ereignete sich in einem Wohnhaus im Nürnberger Hasenbuck ein Brand. Drei Personen zogen sich Verletzungen zu. Kurz nach 01:20 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Meldung über einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Katzwanger Straße ein. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen bei ihrem ...

