POL-MFR: (1174) Wer hatte Grünlicht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14./15.11.2024) in einen Kiosk im Stadtteil Zerzabelshof eingebrochen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Der Täter drang nach Mitternacht gewaltsam in den Laden in der Zerzabelshofstraße/ggü. Pastoriusstraße ein und entwendete zahlreiche Stangen Zigaretten. Anschließend entkam er in unbekannte Richtung. Eine Streife der ...

