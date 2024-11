POL-MFR: (1171) Einbruch in Kiosk in Zabo - Zeugenaufruf

Weisendorf (ots) - Am Samstagabend (16.11.2024) skandierte ein 56-jähriger Mann rechtsradikale Parolen in einer Gaststätte in Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Gäste unterbanden dies und verbrachten ihn aus der Kneipe. Der 56-Jährige hielt sich mit zahlreichen weiteren Gästen gegen 18:50 Uhr in einer Gaststätte in der Reichenbacher Straße auf. Im Laufe des ...

