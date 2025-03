Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahmen - Gestohlene Pedelecs - Feuer im Altpapiercontainer - Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen zwei Männer am Dickenberg zwei mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, weil sie an der Fontanestraße zwei Personen beobachteten, die kurz vor 0.30 Uhr ein Pedelec in ihren Pkw luden. Eine Polizeistreife entdeckte das beschriebene Fahrzeug in der Claudiusstraße und überprüfte die beiden Insassen und das Fahrzeug. Im Kofferraum lagen das besagte E-Bike, Bolzenschneider und anderes Werkzeug. Sie behaupteten, das Pedelec sein ihnen geschenkt worden. Auf dem Schoß des Beifahrers lag ein Paket mit einem Staubsauger. Beide Männer haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Die gefundenen Gegenstände - als mutmaßliches Diebesgut - und die Werkzeuge sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt. Das Paket mit dem Staubsauger wurde wohl ursprünglich am Danziger Weg abgestellt.

Am Wochenende wurden in Lüdenscheid mehrerer Pedelecs gestohlen. In der Nacht zum Sonntag verschwand ein hochwertiges Trekkingrad aus einer Garage am Grüner Weg. Es handelt sich um ein grünes Silk Road II 275 des Herstellers Tour Terrain. Am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr wurde in der Fußgängerzone an der Altenaer Straße ein Pedelec gestohlen. Der Fahrer hatte es im Bereich des Eingangs zum Stern-Center mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer befestigt. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Mondraker. Am Freitag zwischen 21.30 und 23.30 Uhr wurden Am Köpfchen zwei E-Bikes gestohlen. Die Räder waren mit Kettenschlössern mit den Rahmen verbunden. An einem der Pedelecs war ein Kindersitz montiert. Gegen 22.30 Uhr hatte an der Tür geklingelt, doch niemand stand vor der Tür. Eine Stunde später bemerkten die Hausbewohner, dass die Pedelecs weg waren. Es handelt sich um ein schwarzes Cube Nuride Hybrid Pro 50cm EE und ein graues Cube Reaction Hybrid Pro 28.

Am Freitag gegen 15.40 Uhr brannte an der Knapper Straße Rindenmulch. Die Feuerwehr löschte den Brand. Gegen 20.45 Uhr brannte an der Freiherr-vom-Stein-Straße der Inhalt eines Altpapiercontainers. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Container wurde beschädigt.

Zwischen Donnerstag- und Samstagmorgen wurde Am Mühlenberg in eine Wohnung eingebrochen. Ein Unbekannter verschaffte sich Zugang zu der Wohnung, durchwühlte mehrere Räume und stahl sieben Dosen Thunfisch. Zwischen Freitag- und Samstagabend gab es einen Einbruch an der Richardstraße. Auch dort durchwühlten Unbekannte eine Wohnung. Sie stahlen Schmuck. Die Polizei sichere Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

An der Silberstraße haben Unbekannte am Wochenende den Tankdeckel eines Baustellenfahrzeugs aufgehebelt und 200 Liter Diesel abgezapft.

Am Wochenende wurden einige Fahrzeuge zerkratzt. Schäden gab es in der Nacht zum Sonntag Am Ramsberg, am Samstag am Buchfinkenweg sowie in der Nacht zum Samstag an der Wefelshohler Straße und an der Parkstraße. An der Parkstraße wurde außerdem ein Fahrzeug mit grüner Farbe besprüht. (cris)

