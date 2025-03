POL-MK: Einbruchsversuch beim Musikverein

Plettenberg (ots) - Bisher unbekannte Einbrecher versuchten zwischen 20.03., 18 Uhr, und 21.03., 16 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Damaschkestraße einzudringen. Dies misslang. An der Haustür entstand Sachschaden. Wer hat im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill) Eine Spaziergängerin parkte Samstagmittag, 12.40 Uhr, ihr Auto an einem Waldweg an ...

