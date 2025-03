Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Brand

Mutmaßlich Einbrecher im Brandhaus

Zeugensuche

Kierspe (ots)

Nach dem Brand zweier Wohnhäuser "Am Nocken 58/60" am vergangenen Freitagmittag, hat die Polizei Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und versiegelt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kümmerten sich um die nun wohnungslosen Bewohner. Ein Mieter erlitt einen Schock. Drei Feuerwehrleute und eine Polizeibeamtin mussten unter anderem wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Umfangreiche Löscharbeiten der Feuerwehr waren von Nöten. Am frühen Sonntag, 00.45 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte eine verdächtige Person um das Gebäude herumschleichen sehen und ging von einem Einbrecher aus. Polizeibeamte konnten im Erdgeschoss eine offen stehende Terrassentür feststellen und durchsuchten das Gebäude. Täter konnten nicht mehr angetroffen werden. Ob Beute gemacht wurde, steht noch nicht fest. Täterbeschreibung des Zeugen: männlich, etwa 170 cm groß, circa 40 Jahre alt, Bart, Mütze, dunkle Kleidung, Rucksack, schwarze Handschuhe. Wer hat den Mann gesehen und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Die Kriminalpolizei sucht zudem Zeugen, die Videos oder Fotos vom Beginn des Brandgeschehens gemacht haben. Diese können Rückschlüsse zur Brandentstehung und -verbreitung für unsere Brandermittler zulassen. Auch hier nimmt die Polizei in Meinerzhagen Informationen entgegen. (lubo)

