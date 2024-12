Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Harsefelder Zahnarztpraxis, Kupferdieb in Bliedersdorf festgenommen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Harsefelder Zahnarztpraxis

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht gegen kurz vor 02:00 h in Harsefeld in der Steinfeldstraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in eine dortige Zahnarztpraxis eingestiegen. Bei dem Einbruch wurde eine Alarmaanlge ausgelöst, was dann vermutlich die Täter vertrieben hat ohne dass sie noch Diebesgut erbeuten konnten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Kupferdieb in Bliedersdorf festgenommen

Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurden der Polizei gegen 00:20 h in der vergangenen Nacht mehrere unbekannte Personen auf einem Firmengelände im Bliedersdorfer Ortsteil Postmoor im Gewerbegebiet "Am Siedenkamp" gemeldet, die sich offenbar an einem dortigen Firmengebäude zu schaffen machen. IM Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Buxtehude und Stade konnte einer der mutmaßlichen Täter dann noch vor Ort festgenommen werden. Den anderen gelang die Flucht zu Fuß in die Dunkelheit. Die Männer hatten vorher bereits diverse Kupferfallrohre und Dachrinnen abmontiert und so einen Schaden von ca. 10.000 Euro angerichtet. Der 31-jährige Mann aus Mecklenburg-Vorpommern wurde in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert und muss sich nun hier nun erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Ob er noch für weitere Taten aus der Vergangenheit in Frage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Täterfahrzeug, ein Mercedes der A-Klasse mit LG-Kennzeichen wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft als Tatmittel eingezogen und abgeschleppt.

Zeugen, die die Personen in der Nähe des Tatortes beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem oder anderen möglichen Fällen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell