POL-STD: Wohncontainer in Stade ausgebrannt - keine Personen verletzt

Stade (ots) - Bisher unbekannte Kupferdiebe haben in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14:00 h und Montagmorgen, 07:20 h in Harsefeld in der Großen Gartenstraße von dem Firmengebäude eines dortigen Ingenieurbüros die Kupferfallrohre abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Stade Pressestelle Rainer ...

mehr