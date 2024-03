POL-WHV: Abgestellte Transporter am Stadtpark angegangen - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots) - Am Dienstag, den 12.03.2024, wurde in der Zeit zwischen 07:35 Uhr und 09:10 Uhr ein weißer PKW Fiat 500 im Bereich der Fahrertür beschädigt. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum auf einem rückwärtigen Parkplatz einer Schule in der Kieler Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen ...

