POL-WHV: Unfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Am Samstag, dem 24.02.2024, wurde in Wilhelmshaven ein hochwertiges E-Bike der Marke Porsche gestohlen. Das Fahrrad wurde gegen 20:00 Uhr in der Bremer Straße Ecke Banter Weg abgestellt. Als die Eigentümerin gegen 22:00 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad, welches an einem Verkehrsschild nahe eines dortigen Restaurants im Banter Weg in Höhe der ...

