Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Veterinäramt Landkreis Stade nimmt Hundehalterin Tiere weg - Polizei unterstützt, Kupferdiebe an zwei Firmengebäuden in Stade, Zwei Autos am Horneburger Bahnhof aufgebrochen

Stade (ots)

1. Veterinäramt Landkreis Stade nimmt Hundehalterin Tiere weg - Polizei unterstützt

Bereits vor vier Wochen wurden Beamte der Polizeistation Drochtersen und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Stade eingesetzt, um im Rahmen der Amtshilfe das Veterinäramt des Landkreises Stade zu unterstützen.

Eine Hundehalterin aus Balje war dabei bereits seit längerem in den Focus des Veterinäramtes geraten, da in der Vergangenheit mehrere Versuche, die artgerechte Haltung ihrer über 20 angemeldeten Hunde zu kontrollieren, gescheitert waren. Bei einer Überprüfung im Herbst 2022 waren bereits Haltungsmängel festgestellt worden. Bei einer weiteren Kontrolle Anfang November diesen Jahres gelang es dann endlich, die Tiere und ihre Haltungssituation zu besichtigen. Hier stellte sich heraus, dass anstatt der gemeldeten 25 Tiere, insgesamt 75 Hunde, 5 Katzen und 2 Sittiche in nicht artgerechter Weise gehalten wurden.

Die Halterin war offenbar nicht mehr in der Lage die Tiere entsprechend zu versorgen und ihnen die erforderliche Pflege und Betreuung sowie medizinische Versorgung zukommen zu lassen.

Seitens des Landkreises wurde somit eine "Fortnahme" nach dem Tierschutzgesetz angeordnet.

Die Tiere wurden dann am 18. November in einer gemeinsamen Aktion von Veterinäramt und Polizei bei der Halterin abgeholt und zunächst in verschiedenen Auffangstationen untergebracht.

2. Kupferdiebe an zwei Firmengebäuden in Stade

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Stade in der Straße "Am Tennisplatz" gleich an zwei Firmengebäuden nebeneinanderliegender Betriebe mehrere Kupferfallrohre abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Zwei Autos am Horneburger Bahnhof aufgebrochen

Vermutlich in der vergangenen Nacht haben Unbekannte am Horneburger Bahnhof bei zwei dort geparkten Autos jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und die dann das Innere der Fahrzeuge durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

