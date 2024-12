Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bei Durchsuchung in Buxtehude Drogen sichergestellt - ein Beschuldigter in Untersuchungshaft

Stade (ots)

In einem seit Oktober diesen Jahres beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Stade geführten Ermittlungsverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln haben am gestrigen frühen Abend von 16:00 h bis 22:00 h die Ermittler aus Stade und Buxtehude zusammen mit Einsatzkräften der Verfügungseinheiten aus Stade und Rotenburg den Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Stade vollstreckt und zwei Wohnungen in der Buxtehuder Innenstadt durchsucht. Auch ein Drogenspürhund der Hundestaffel des Polizeidirektion Lüneburg kam dabei zum Einsatz.

Dabei konnten über 200 Gramm Kokain, ca. 1,2 kg Marihuana, Amphetamine und über 1.000 Euro mutmaßliches Drogengeld aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen richten sich gegen zwei männliche Personen im Alter von 61 und 44 Jahren. Der 61-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert. Hier musste er sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade wurde der Beschuldigte im Laufe des Nachmittages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Nach Erlass des Untersuchungshaftbefehls konnte der 61-Jährige umgehend in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

