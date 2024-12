Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Eiscafe auf frischer Tat festgenommen,

Stade (ots)

1. Einbrecher in Stader Eiscafe auf frischer Tat festgenommen

In der vergangenen Nacht ist es gegen kurz nach 03:00 h zu einem Einbruch in ein Eiscafe in der Stader Innenstadt gekommen.

Eine aufmerksame Anwohnerin hatte der Polizei eine geöffnete Scheibe in der Fußgängerzone in der Großen Schmiedestraße gemeldet und beobachtet, dass sich noch mindestens eine Person in dem Laden aufhalten würde.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führt dann dazu, dass der mutmaßliche Täter beim Verlassen des Tatortes angetroffen werden konnte. Er ließ sich von den eingesetzten Beamten dann widerstandslos festnehmen und in den Stader Polizeigewahrsam einliefern.

Hier muss sich der 27-jährige Mann aus Stade jetzt erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Ob er noch für weitere Taten aus der Vergangenheit als möglicher Täter in Frage kommt, ist Gegenstand der zur Zeit laufenden Ermittlungen.

Der angerichtete Schaden in diesem Fall beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Polizei Stade sucht unbekannten Unfallverursacher

Am gestrigen Nachmittag hat sich gegen 15:30 h auf der Landesstraße 124 in Deinste ein Unfall ereignet, für den die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Zu der Zeit war ein 56-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Ahlerstedt mit seinem Auto in Richtung Stade unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr wollte er dann einen vor ihm fahrenden blauen Skoda Kombi und eine davor fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine überholen. Als er auf Höhe des Skoda fuhr, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos und der Ford wurde leicht beschädigt.

Ohne sich aber weiter um die Unfallfolgen und die Schadenregulierung zu kümmern fuhr der Skodafahrer einfach weiter.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer des Skoda machen könne. Auch der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine wird gebeten, sich bei der Stader Polizei unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

