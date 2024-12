Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude, Spiegel von mind. drei geparkten Autos in Hedendorf zerstört, Mit zuvor in Apensen entwendeten Schlüssel zwei Bäckereifiliale in NeuWu und Elstorf aufgebrochen

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Buxtehude

In Buxtehude im Hasenkamp sind unbekannte Tageswohnungseinbrecher am Freitag zwischen 16:00 h und 19:40 h nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben dieses durchsucht. Was dabei erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Außenspiegel von mindestens drei geparkten Autos zerstört

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Buxtehude-Hedendorf in der Straße "An den Dorfwiesen" von mindestens drei dort am Straßenrand geparkten Autos die Außenspiegel beschädigt. Bei dem Hyundai Getz, Mercedes C 180 und Toyota Corolla ist so ein Schaden von über 1.000 Euro angerichtet worden.

Hinweise auf den oder die Täter oder sonstige verdächtige Beobachtungen bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Mit zuvor entwendeten Schlüssel zwei Bäckereifiliale aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen kurz vor 03:00 h in Apensen in der Raiffeisenstraße ein Zulieferungsfahrzeug einer dortigen Bäckereizentrale gewaltsam geöffnet und daraus unter anderem mehrere Filialschlüssel erbeutet. Mit diesen Schlüsseln konnten die Unbekannten im Anschluss dann zwischen 03:45 h und 04:45 h in Neu Wulmstorf in der Bahnhofstraße und in Elstorf in der Lindenstraße die dortigen Filialen widerrechtlich öffnen und jeweils aus einem Tresor die Tageseinnahmen entwenden. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder sonstige sachdienliche Beobachtungen bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 oder die Polizeistation Neu Wulmstorf unter 040 33441990.

