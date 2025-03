Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Amy ist zurück bei Herrchen

Bild-Infos

Download

Altena/ Iserlohn (ots)

Amy ist wieder da! Heute Morgen nahm ein Iserlohner auf der Polizeiwache in Altena seine am Samstag in Iserlohn "entführte" Hündin wieder in die Arme.

Am Samstag gegen 19.20 Uhr hatte der Eigentümer seine Amy in einer Ladenpassage am Theodor-Heuss-Ring festgebunden. Durch das Fenster sah er, wie ein Mann seine Hündin fütterte. Den Mann kannte er nur vom Sehen. Einen Augenblick später war die Mischlingshündin spurlos verschwunden. Der Inhaber erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Familie, Freunde und Hunde-Liebhaber starteten eine Suchaktion über Messenger und soziale Medien. Aus Altena kamen Hinweise auf einen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs ist. Am Sonntagabend teilte eine Lehrerin des Altenaer Burggymnasiums die Suchmeldung auf allen möglichen Kanälen und macht so auch Eltern auf die Suchaktion aufmerksam. Darunter war auch eine Mitarbeiterin der Altenaer Polizei. Die Wache befindet sich im Bahnhofs-Komplex.

Heute Morgen, kurz vor 10.30 Uhr, wurde sie aufmerksam auf lautes Geschrei am Bahnhof. Sie blickte aus dem Fenster, sah einen Mann mit einem E-Scooter und einem älteren Hund und kombinierte richtig. Die Polizeibeamten sammelten Hund und Dieb ein.

Zeitgleich erschien der Halter erneut auf der Polizeiwache in Iserlohn. Er wollte berichten, dass sein Hund in Altena gesehen wurde. Die Beamten konnten ihm die freudige Nachricht geben: Seine Amy wurde soeben "gefasst". Jubelnd machte er sich auf den Weg in die Burgstadt.

Der Tatverdächtige, ein 37-jährige Altenaer, bekommt eine Anzeige wegen Diebstahls. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell