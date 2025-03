Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch gescheitert - Ein Auto ist kein Tresor

Plettenberg (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher versuchten zwischen 20.03., 18 Uhr, und 21.03., 16 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Damaschkestraße einzudringen. Dies misslang. An der Haustür entstand Sachschaden. Wer hat im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

Eine Spaziergängerin parkte Samstagmittag, 12.40 Uhr, ihr Auto an einem Waldweg an der Affelner Straße. Als sie zehn Minuten später von der Gassi-Runde mit ihrem Hund zurückkehrte, waren die Scheibe eingeschlagen und das Handy samt Geldbörse verschwunden. Die Polizei rät: Lassen Sie Wertgegenstände niemals im Fahrzeug zurück. Autos sind keine Tresore. Diebe kennen alle denkbaren Verstecke im Fahrzeug. Hinweise auf die Identität des Täters nimmt die Wache Plettenberg entgegen. (dill)

