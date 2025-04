POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall, Kennzeichendiebstahl, Anlagebetrug

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei Am Mittwoch, 02.04.25, wurde festgestellt, dass eine Trafostation in der Konrad-Zuse-Straße von Unbekannten mit einem Schriftzug in silberner und roter Farbe beschmiert wurde. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 3580 entgegen. ...

