Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Einsatzreicher Sonntag - Mehrere Einsätze im Düsseldorfer Stadtgebiet

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 15. Dezember 2024, Stadtgebiet

Am Sonntag erreichten die Feuerwehr Düsseldorf mehrere Feuermeldungen aus verschiedenen Stadtteilen. Hierunter ein Kaminbrand im Stadtteil Wittlaer, ein Küchenbrand in einem unterbilker Gastronomiebetrieb sowie ein Kellerbrand in Pempelfort. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Düsseldorf zunächst zu einem Kaminbrand im Stadtteil Wittlaer alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich dieser bereits auf das Gebäudeinnere ausgebreitet. Mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz bekämpften das Feuer und verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich. Die Bewohner blieben unverletzt, die Wohnung ist jedoch unbewohnbar. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz befanden sich rund 30 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr.

Gegen viertel vor neun am Sonntagabend erreichte die Feuerwehrleitstelle ein Notruf, in welchem die Anrufer Rauch meldeten, welcher aus einem Gastronomiebetrieb im Stadtteil Unterbilk dringen sollte. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse. Kurz darauf meldeten die ersteintreffenden Kräfte eine starke Rauchentwicklung im gesamten Gebäude. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz, sowohl für die Brandbekämpfung als auch für das Durchsuchen des darüber liegenden Gebäudes nach verbliebenen Personen, eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das darüber liegende Wohngebäude verhindert werden. Alle Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, wurden durch den Rettungsdienst untersucht, blieben jedoch unverletzt. An die Brandbekämpfung schlossen sich umfangreiche Kontroll- und Lüftungsmaßnahmen an, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Nach rund zwei Stunden kehrten die letzten der rund 30 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Noch während der oben genannte Einsatz andauerte, meldeten Anrufer ein weiteres Brandereignis im Stadtteil Pempelfort. Auch hier bestätigten die ersteintreffenden Kräfte das Brandereignis und lokalisierten dieses im Keller eines Mehrfamilienhauses. Sofort wurden auch hier Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten sowohl in den betreffenden Keller, als auch zur Kontrolle der darüber liegenden Wohnungen entsandt. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Wohnungen des Gebäudes verhindert werden. Nach etwa 30 Minuten konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" an die Leitstelle der Feuerwehr melden. Im Anschluss stellten die Stadtwerke die Stromversorgung des Gebäudes ab. Fünf Personen wurden daraufhin in Unterkünften der Stadt Düsseldorf untergebracht. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für die 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet.

