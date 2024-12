Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Fußgänger - ein Kind leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 9. Dezember 2024, 7.58 Uhr, Roßstraße, Derendorf

Am Montagmorgen alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Rettungswagen zu einem medizinischen Notfall im Bereich Derendorf. Auf der Fahrt zum Notfalleinsatz kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Kind, welches leicht verletzt wurde.

Gegen acht Uhr am Montagmorgen befuhr ein Rettungswagen mit eingeschalteter Sondersignalanlage die Roßstraße. Im Bereich eines Fußgängerüberwegs kam es aus bisher ungeklärter Ursache und trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung, zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger. Das Kind, welches mit einem Tretroller die Straße überqueren wollte, verletzte sich dabei leicht. Umgehend verschaffte sich die Besatzung des Rettungswagens einen ersten Überblick über die Verletzungen des Kindes und informierte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über den Unfall. Diese handelte sofort und entsandte zunächst einen zusätzlichen Rettungswagen zum primären medizinischen Notfall sowie im Anschluss den Führungsdienst der Feuerwehr, einen weiteren Rettungswagen mit einem Notarzt und die Polizei zur Unfallstelle. Das Kind wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Einsatzstelle vorsorglich für eine weitere Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

