POL Schwaben Nord: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (04.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Autofahrer und dem Mercedes einer bislang unbekannten Person in der Bäckergasse.

Gegen 18.30 Uhr parkte der Unbekannte seinen schwarzen Mercedes am rechten Fahrbahnrand. Der 22-Jährige fuhr entlang der Gasse in Richtung Süden. Hierbei touchierte er den Mercedes an der vorderen linken Seite. Der 22-Jährige parkte und kam zur Unfallstelle zurück, um sich um den Schaden zu kümmern. In der Zwischenzeit kam der Unbekannte jedoch offenbar zu seinem Auto zurück und fuhr weiter.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zudem bittet die Polizei den unbekannten Fahrer des Mercedes sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

