Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung zum Dachstuhlbrand in Althütte am 07.04.25

Aalen (ots)

Althütte: Dachstuhlbrand

Beim Abflammen von Unkraut mittels Brenner kam es am Montagnachmittag gegen 16:55 Uhr in der Straße Im Kugelhof zunächst zu einem Heckenbrand. Aufgrund des Funkenfluges gerieten Teile des Daches der Doppelhaushälfte in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Althütte, Alfdorf, Kaisersbach und Welzheim mit insgesamt 12 Fahrzeugen und ca. 60 Einsatzkräften waren rasch vor Ort und konnten einen größeren Schaden verhindern. Das Haus ist weiter bewohnbar. Es wurde niemand verletzt und der Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst war mit 4 Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort.

