Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unbekannte Täter brechen in Wohnungen ein.

Am Montag (24.02.2025) kam es in der Wilhelm-Busch-Straße zu zwei Einbrüchen in unmittelbarer Nachbarschaft. Zwischen 12:45 Uhr und 22:55 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster einer Wohnung und gelangten in die Räumlichkeiten. Der Bewohner stellte bei seiner Rückkehr das offene Fenster fest. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Im Zeitraum, zwischen 16:45 Uhr und 20:00 Uhr, drangen möglicherweise dieselben Täter in eine weitere Wohnung ein. Hier entwendeten die Diebe vermutlich diverse Kameras. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 bittet alle Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Vorfälle wird ein Zusammenhang geprüft.

