Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Bilanz der Verkehrskontrollen Aktionswoche "ROADPOL Truck & Bus".

Lippe (ots)

In der vergangenen Woche hat die Polizei Lippe im Rahmen eines europaweiten Einsatzes "ROADPOL Truck & Bus" Busse und Lkw kontrolliert auf lippischen Straßen kontrolliert. Dabei sind insgesamt 45 Lkw und 6 Busse überprüft worden. Bei den Lkw stellte der Verkehrsdienst insgesamt 18 Verstöße fest. Dabei handelte es sich überwiegend um das Nichteinhalten von Ruhezweiten bzw. das Überschreiten von Lenkzeiten. Ein Lkw-Fahrer aus Herne hatte keinen gültigen Führerschein, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Bilanz ergibt ein gemischtes Bild: Viele Speditionen verhalten sich gesetzeskonform verhalten und halten ihre Fahrer offensichtlich an, dies ebenso zu tun. Andere nehmen es mit den Lenkzeiten jedoch nicht so genau. Eklatante Verstöße gab es keine, dennoch sind überschrittene Lenkzeiten ein Risiko, gegen das die Polizei Lippe auch in Zukunft mit unangekündigten Kontrollen vorgehen wird.

