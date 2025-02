POL-LIP: Detmold. Katalysatoren gestohlen.

Lippe (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23.02.2025) brachen Unbekannte in ein Ladenlokal in einem Mehrfamilienhaus in der Lemgoer Straße ein. Sie beschädigten ein Fenster und stahlen etwas Bargeld. Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

