POL-LIP: Dörentrup. 16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (23.05.2025) wurde ein Lemgoer bei einem Verkehrsunfall mit seinem Kleinkraftrad auf der Lemgoer Straße schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 16-Jährige gegen 21:10 Uhr in Richtung Humfeld, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante stieß. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seine BETA und stürzte in ein Gebüsch. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Krad wurde durch die Polizei sichergestellt.

